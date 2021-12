Suspeito de homicídio é preso em Jaguaripe

Lídio Henrique Souza Santos Filho, suspeito de homicídio em dezembro de 2016, foi preso nesta terça-feira, 28, em Jaguaripe, no Recôncavo baiano.

Ele é apontado peal polícia como o autor do assassinato de um homem conhecido pelo apelido de Cisco, na localidade de Barreiras do Jacuruna. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Lídio, que já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma e por integrar organização criminosa, será encaminhado ao sistema prisional.

