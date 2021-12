Suspeito de homicídio é preso em Feira de Santana

Conhecido como "Sete", Regivaldo do Lago Santos, 27 anos, foi preso nesta terça-feira, 8, suspeito do homicídio de Matheus Pinto das Virgens, morto em junho deste ano, no município de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a polícia afirma que Regivaldo é suspeito de, pelo menos, quatro homicídios no município. Ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Regivaldo está à disposição da Justiça.

