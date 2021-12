Suspeito de homicídio é preso em abordagem na BR-101

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira, 24, na BR-101, trecho do município de Teixeira de Freitas. Ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes faziam fiscalização no km 873, quando abordaram um veículo modelo Fiat Siena.

Foram solicitados os documentos do veículo e do motorista, que foi constatado o mandado expedido pela 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca do município.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade competente para a Delegacia de Polícia Civil.

