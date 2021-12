Suspeito de homicídio é preso e adolescente apreendido por tráfico em Candeias

Iann dos Santos, suspeito de envolvimento na morte de Eberson Pinheiro dos Santos, ocorrida no dia 30 de julho, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na quinta-feira, 17. Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com a dupla os policiais encontraram um revólver calibre 38 de numeração raspada, com 12 munições, além de 150 pedras de crack, 12 pinos de cocaína e a quantia em dinheiro.

Iann, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

O adolescente vai responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e está à disposição do Ministério Público.

A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exame de comparação balística para saber se foi usada no homicídio de Eberson.

