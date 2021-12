Suspeito de homicídio é preso durante operação em Irecê

Jonas Emanoel Bezerra foi preso nesta sexta-feira, 24, durante uma operação em Irecê (distância de ‎482 km de Salvador). Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio.

O suspeito foi detido após ocupação na localidade do Morro do Urubu, realizada por equipes da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) e da Coordenação de Operações Especiais (Coe).

Jonas Emanoel foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça. Um revólver calibre 38 também foi apreendido na ação e seguiu para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

