Suspeito de homicídio é preso com submetralhadora na Bahia

Um homem procurado por um homicídio foi preso nesta quinta, 19, com uma submetralhadora 9 mm em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Civil, Leo Jaime Machado Moura, de 22 anos, é apontado como responsável pela morte de Marcelo da Conceição Anunciação, o Tchelo, 28, ocorrida na terça, 17.

Após a prisão, Leo Jaime, que é apontado como traficante, assumiu a autoria do crime, mas alegou que matou Marcelo, que seria usuário de drogas, a mando de outro traficante. No entanto, ele não soube informar o nome do suposto mandante.

Além da submetralhadora, foi encontrado um revólver calibre 38, utilizado no homicídio, com Leo Jaime. Ele foi preso por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

