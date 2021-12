Suspeito de homicídio é preso com espingardas em Iaçu

Suspeito de homicídio, Ailton Queiroz Cardoso foi preso na madrugada desta quarta-feira, 30, na zona rural de Iaçu (a 277 km de Salvador), durante operação conjunta realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada), 11º Batalhão de Polícia Militar (Itaberaba) e 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Itaberaba).

Durante a ação, que visou o cumprimento de mandado de prisão, também foram apreendidas três motocicletas com chassis suprimidos – uma Yamaha azul de modelo YBR, e duas Hondas, uma CG preta e outra verde (usada no dia do crime).

Com o criminoso, foram encontradas três espingardas de fabricação artesanal e uma de fabricação industrial de calibre 36, além de munições.

adblock ativo