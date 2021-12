Suspeito de homicídio é preso com carro roubado na BR-324

Um foragido da justiça, com mandado em aberto por homicídio, foi preso ao transitar em um carro roubado na manhã desta segunda-feira, 7, na BR-324, no trecho da cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma fiscalização na BR 324, em Simões Filho, quando abordaram o veículo ocupado pelo suspeito. Foram solicitados os documentos do veículo e do motorista. Em consulta aos sistemas policiais foi constatado que o condutor, um homem de 25 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Além disso, durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações. Elementos indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes.

Após consulta ao sistema de dados, foi constatado que o carro foi roubado em maio de 2018, em Salvador. As placas originais foram trocadas por outras de um carro com características semelhantes. Questionado, o condutor informou ter adquirido o veículo há quatro meses pelo valor de 30.000 reais.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho, para as providências cabíveis. Após os trâmites legais o veículo será devolvido ao seu legítimo proprietário.

