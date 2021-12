Suspeito de homicídio é preso com 30 pedras de crack na BA

Antônio Crispim Leão dos Santos, conhecido como "Titonho", de 25 anos, suspeito de homicídio, foi preso com 30 pedras de crack na cidade de Candeias, informou nesta segunda-feira, 14, a Polícia Civil. Ele foi capturado no domingo, 13, na Rua da Igreja, no bairro Madeira Candeias, durante ação conjunta dos policiais da 20ª Delegacia Territorial e da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Com "Titonho", a polícia também encontrou uma quantia no valor de R$ 190 e vários aparelhos celulares. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, "Titonho" possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Simões Filho, em 15 de julho deste ano, por homicídio ocorrido em janeiro de 2013.

O suspeito está custodiado na carceragem da 20ª DT, à disposição da Justiça. Segundo o titular da unidade policial, delegado Miguel Cicerelli, em 2013, já foram presos 104 pessoas, entre traficantes, assaltantes e homicidas, em Candeias.

