Suspeito de homicídio é detido dentro de casa em Itabuna

Luiz Felipe Santos, conhecido como 'Felipe Badalo', foi detido na manhã desta sexta-feira, 16, em Itabuna (a cerca de 426 km de Salvador), no sul do estado. Ele é suspeito de assassinar a tiros Cleiton Santos Silva na noite do dia 21 de junho de 2019. Após a prisão, ele confessou a autoria do crime.

De acordo com o site Verdinho Itabuna, Felipe estava em sua casa, na rua Washington Santos, no bairro Santo Antônio, quando a polícia invadiu o local com um mandado de busca e apreensão.

Embaixo do travesseiro da cama dele, ainda foi encontrado revólver calibre 40. Além da arma, as equipes apreenderam dois carregadores e 22 munições. Felipe Badalo está à disposição da Justiça.

adblock ativo