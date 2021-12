Suspeito de furto no Rio de Janeiro é preso na Bahia

Claudionor Evangelista Silva Santos, 30 anos, procurado pela Justiça do estado do Rio de Janeiro, foi preso pelo crime de furto na segunda-feira, 9, no município de Paulo Afonso (a 434 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, Claudionor cometeu o crime quando morava na cidade de São João da Barra, no Rio, há alguns anos, e retornou à Bahia logo depois. A Delegacia de Paulo Afonso foi informada que ele estava no município, e o intimou para prestar esclarescimentos na unidade.

Segundo a delegada Antônia Jane Santos, Claudionor já foi encaminhado ao Conjunto Penal de Paulo Afonso. Ele deverá ser encaminhado para o Rio de Janeiro nas próximas semanas.

