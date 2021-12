Suspeito de furtar galinhas é morto a machadada em Encruzilhada

Publicado domingo, 23 de fevereiro de 2020 às 10:46 h | Atualizado em 23/02/2020, 11:23 | Autor: Da Redação ouvir

Autor do crime foi levado à delegacia e autuado pelo crime de homicídio | Foto: Divulgação | Blog do Anderson - Foto: Divulgação | Blog do Anderson