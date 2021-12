Suspeito de furtar câmeras de monitoramento é preso em Vitória da Conquista

Suspeito de vandalismo, Matheus Henrique Alves Costa, de idade não divulgada, foi preso na quinta-feira, 29. De acordo com a polícia, ele teria furtado as câmeras de monitoramento do bairro de Campinhos, no município de Vitória da Conquista, a 518 km da capital baiana.

De acordo com informações do site Blitz Conquista, Matheus Henrique foi abordado após a polícia localizar um veículo de características semelhantes ao usado para cometer o ato. O suspeito confirmou que participou do crime e informou onde as câmeras estavam localizadas. Ele ainda afirmou que a ação foi feita a mando de uma facção criminosa.

Após o material ser recuperado, Matheus Henrique foi apresentado à polícia, onde ficou confirmado que havia um mandado de prisão pela prática de roubo.

