Suspeito de executar padrasto a pauladas é morto com tiro no rosto na Bahia

Um homem identificado como Giovane Monteiro Apolinário, 41 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo no rosto. Ele era suspeito de ter assassinado a pauladas o padrasto Claudionor da Silva, 69 anos, ocorrido na noite do último dia 4 deste mês de fevereiro, em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa (distante 814 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, testemunhas contaram que Giovane pedalava uma bicicleta na tarde do último sábado, 15, quando foi baleado e morreu na hora. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Nova Viçosa.

