Suspeito de estupros no DF e RN morre em confronto com a polícia na Bahia

Um homem, que era procurado pela polícia por estupros no Distrito Federal (DF) e no Rio Grande do Norte (RN), foi morto após entrar em confronto com policiais militares no município baiano de São Gabriel (a 480 quilômetros de Salvador).

Hamilton Silva Ferreira, 37 anos, também conhecido como "Papa-Léguas", foi localizado na tarde desta segunda-feira, 27, depois que a guarnição recebeu denúncia anônima de que ele estava escondido em uma casa no povoado Paraíso.

Quando os policiais chegaram no local indicado, Hamilton desobedeceu a ordem para se entregar e começou a atirar contra a guarnição. Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram apreendidos um revólver calibre 32, munições e uma motocicleta modelo CG 150 Fan com placa clonada. A ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de São Gabriel.

