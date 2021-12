Suspeito de estupro sofre tentativa de linchamento em Feira de Santana

Suspeito de praticar estupros, Valter Ferreira da Silva, de 27 anos, sofreu uma tentativa de linchamento na tarde desta sexta-feira, 2, em Feira de Santana, localizado a 109 km de Salvador. Ele foi capturado e espancado por populares no bairro Conjunto Feira VI após realizar mais um crime.

De acordo com o site Acorda Cidade, a Polícia Militar (PM-BA) realizava rondas na região quando recebeu informações de que um homem havia tentado violentar uma mulher. Ao chegar no local, os PMs encontraram Valter com diversos ferimentos, após ser agredido por moradores.

Durante a semana, a foto de Valter circulou nas redes sociais depois que supostas imagens de câmeras de segurança terem flagrado ele cometendo o crime. Ainda conforme o Acorda Cidade, a delegada Maria Clécia Vasconcelos, informou que, após o vídeo, o caso gerou muita repercussão e o número de denúncias aumentou.

Valter, que teria praticado estupros em diversos bairros, como Cidade Nova, Mangabeira, Campo do Gado Novo e Conjunto Feira VI. estava com mandado de prisão preventiva decretado. Ele foi levado à uma policlínica para receber atendimento e, logo depois, seguiu para a delegacia. Ele será encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana.

adblock ativo