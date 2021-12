Suspeito de estuprar sobrinha de 12 anos é preso após vítima denunciar

Um homem foi preso em flagrante na cidade de Santo Amaro, suspeito de ter estuprado a sobrinha de 12 anos. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 4, Manoel Messias Santos de Jesus, foi dencunciado pela própria vítima no sábado, 2, que compareceu à unidade policial da cidade após o abuso.

De acordo com a polícia, em depoimento, a adolescente relatou que estava em casa sozinha quando o tio forçou a entrada e a violentou. O suspeito ainda agrediu a garota com um soco no rosto depois de estuprá-la.

Ao saber que a menina estava na delegacia, Manoel chegou a ir até a unidade policial, onde afirmou que estava sendo acusado injustamente. No entanto, um exame pericial confirmou a versão apresentada pela jovem e atestou o flagrante, que foi realizado próprio local.

A polícia investiga agora outras denúncias de crimes praticados por Manoel, que vai responder por estupro de vulnerável.

