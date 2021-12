Marcus Rodrigues Machado, 34 anos, suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos dentro de uma boate na noite do dia 31 de dezembro, em Jacobina, no norte da Bahia, foi denunciado nesta segunda, 15, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com o MP-BA, a Promotoria de Justiça de Jacobina requereu também a manutenção da prisão preventiva do acusado durante o trâmite processual, bem como a decretação do sigilo do processo. Marcus é acusado de praticar crimes sexuais e, se condenado, pode ser submetido a penas que variam de 24 a 45 anos de prisão.

Entenda o caso

Marcus Rodrigues é acusado de ter estuprado a jovem no momento que ela foi ao banheiro e se perdeu dos amigos na casa de shows. Ele teria levado a vítima para uma área menos movimentada e cometido o estupro.

Em nota, os advogados de defesa alegam que Marcus não estuprou a garota, e que tudo aconteceu de forma consensual, por conta de um vídeo da boate onde ambos aparecem de mãos dadas.

"Ao ser ouvido pela autoridade policial, expressamente negou a acusação e esclareceu que, em local público, manteve contato íntimo com a senhorita C.S.B, mediante seu livre consentimento. As filmagens das câmeras de segurança são claras ao demonstrar que Marcus e C.S.B aparecem de mãos dadas, ela o acompanhando livremente. Estas imagens são absolutamente incompatíveis com a acusação de estupro", explicam os advogados.

Victor Rosa* Suspeito de estuprar jovem em Jacobina é denunciado pelo MP-BA

De acordo com o coordenador regional da 16ª Coorpin de Jacobina, Eduardo Brito, o processo da justiça é longo e demorado, principalmente levando em consideração que é um caso de estupro. "É um procedimento complexo e que tem prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito, o que é muito tempo para um estupro", afirmou Brito.

Marcus está em prisão preventiva, enquanto responde pela acusação.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

adblock ativo