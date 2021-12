Suspeito de estuprar idosa de 72 anos é preso em Euclides da Cunha

Suspeito de estuprar uma idosa de 72 anos, em Euclides da Cunha (a 326 km de Salvador), Jeferson Oliveira de Jesus teve o mandado de prisão cumprido, no feriado de 7 de Setembro, por uma equipe da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede naquela cidade.

A prisão dele foi divulgada apenas nesta segunda-feira, 11, em nota, pela Polícia Civil. O crime atribuído pela polícia a Jeferson foi cometido no dia 3 de setembro, no povoado de Serra da Mãe Inácia, zona rural de Euclides da Cunha – norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, Jeferson está custodiado na carceragem daquela unidade policial, onde permanecerá à disposição da justiça.

