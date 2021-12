Suspeito de estuprar grávida é morto no interior da Bahia

Procurado pelas polícias da Bahia e do Piauí, Joelson Pereira dos Santos, 32, conhecido no mundo do crime como Gaivota, foi encontrado morto na noite de terça-feira, 23, em um matagal próximo da casa em que ele estava morando há três meses. Ao seu lado estava o corpo da companheira, Marlene de Alencar Bessa, 30.

Ambos foram alvejados com diversos tiros, no distrito de Igarité, município de Barra (a 673 km de Salvador). As principais acusações contra Gaivota são de vários estupros nos dois estados.

Segundo a polícia, os últimos ataques sexuais foram praticados no dia 19 de fevereiro, contra duas mulheres, em uma chácara nos arredores de Barreiras. Uma delas está grávida e foi atacada na frente de dois filhos pequenos. Ela teve o carro levado pelo bandido. Na delegacia, elas reconheceram a foto do estuprador.

A ficha criminal dele em Barreiras é extensa, conforme o delegado Joaquim Rodrigues. Além de estupros, ele também era envolvido em assaltos, homicídios e tráfico de drogas.

Casa toda revirada

A Polícia Civil de Barra, com a coordenação do delegado Mirosvaldo Menezes, abriu um inquérito para apurar as mortes de Gaivota e da mulher. "Ainda não sabemos as circunstâncias e não encontramos armas, nem drogas no local, mas a casa estava toda revirada, como se alguém tivesse procurado alguma coisa", revelou Menezes.

Igarité fica a 340 km de Barreiras, local onde Joelson respondia a processos por estupro, tráfico, assaltos e tinha dois mandado de prisão em aberto, por homicídio e estupros.

Foragido desde 2014

O primeiro registro de passagem na delegacia ocorreu em 2002. Em abril de 2014, a Polícia Militar apreendeu na casa de uma irmã de Joelson 66 kg de maconha, 3 kg de cocaína e três armas, material que pertencia a ele.

Em Corrente (PI), foi acusado de uma sequência de estupros em junho do mesmo ano, sendo reconhecido pelas vítimas e preso pelos crimes. No entanto, fugiu da prisão e permanecia foragido e praticando crimes até sua morte.

