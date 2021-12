Suspeito de estuprar enteada é preso em Laje

Acusado de estuprar a enteada de seis anos, o lavrador Clemilton de Jesus Santos, o "Tita", de 30 anos, teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta terça-feira, 21, quando compareceu na Delegacia Territorial de Laje (DT/Laje), no povoado de Areia Fina, acompanhado de dois advogados.

De acordo com a DT/Laje, o suspeito, que residente no povoado de Areia Fina, apresentou-se após ficar sabendo que a polícia estava fazendo diligências na região com o objetivo de localizá-lo. Durante o depoimento, "Tita" negou ter estuprado a enteada.

Ainda segundo a DT/Laje, a mãe da criança, Maria Claudia de Jesus Santos, também lavradora, foi presa acusada de ser conivente com os abusos contra a criança. O casal encontra-se custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

