Suspeito de estuprar enteada de 10 anos é morto em confronto

Um homem, suspeito de ter estuprado a enteada de 10 anos, foi morto na manhã desta quinta-feira, 7, após entrar em confronto com a polícia. Genivaldo Santos da Rocha, 39 anos, natural de Xique-Xique, teve a prisão preventiva decretada pela justiça e era considerado foragido.

A troca de tiros aconteceu quando ele tentava fugir pela BR-242, sentido Xique-Xique, por volta das 6h30. Genivaldo foi atingido e socorrido para o Hospital Regional de Irecê, onde chegou sem sinais vitais.

Estupro

O caso aconteceu dentro da casa dele, no bairro Solar dos Buritis, em Luís Eduardo Magalhães. O suspeito violentou a menina quando a mãe da criança saiu de casa por volta das 7h30 desta terça-feira, 5.

Quando a mulher descobriu o crime, ela tentou socorrer a filha para uma unidade médica, mas foi impedida pelo agressor. Mãe e filha foram mantidas reféns pelo estuprador.

Após 12 horas do crime, ela conseguiu levar a criança, que estava com um sangramento constante, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente ela foi transferida para Hospital e Maternidade Gileno de Sá, em Luís Eduardo Magalhães. As informações são do Blog Braga.

