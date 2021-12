Suspeito de estuprar duas crianças é preso em Jaguarari

Adriano da Silva Dias, de 27 anos, foi preso, na quarta-feira, 12, em Jaguarari, a 406 km de Salvador, suspeito de ter estuprado uma criança de sete anos e outra de oito.

Segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta quinta, 13, o homem atraía as vítimas até a sua casa com a justificativa que iria brincar com jogos no celular ou andar de bicicleta, por exemplo. Ele teria cometido o crime contra as duas crianças, enquanto outras duas assistiam.

Adriano foi levado para cadeia do Complexo Policial de Senhor do Bonfim.

adblock ativo