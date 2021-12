Suspeito de estuprar criança é espancado e hospitalizado em Itabuna

José Nunes de Oliveira Filho, de 59 anos, foi espancado por moradores em Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul da Bahia, suspeito de estuprar uma menina de 6 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), o caso aconteceu no domingo, 9, na rua da Glória, situada no bairro da Califórnia.

Ele, que está internado no Hospital de Base da cidade, deve seguir diretamente para o presídio assim que receber alta da unidade médica.

José Nunes vai responder por estupro de vulnerável. O parentesco ou proximidade do suspeito com a vítima ainda é desconhecido.

