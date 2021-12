Suspeito de estuprar adolescentes é preso em Simões Filho

Um homem identificado como Eucimar Veloso Juriti, suspeito de estuprar duas adolescentes, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso nesta quarta-feira, 18.

Conforme a Polícia Civil, os suspeito foi flagrado no bairro Ilha de São João com um revólver calibre 38, municiado e de numeração raspada, e tentou fugir a bordo de um veículo quando avistou os policiais.

A investigação dos estupros estão em andamento desde o último dia 12, quando as adolescentes registraram a ocorrência. O crime ocorreu no dia 11 de setembro e as vítimas e testemunhas, que reconheceram o autor, já foram ouvidas na delegacia, que expediu as guias periciais.

A polícia informou que o suspeito negou o estupro, mas confirmou ter mantido relações sexuais com as jovens, alegando não saber que se tratava de adolescentes. O delegado Ciro Palmeira Carvalho, titular da 22ª DT/Simões Filho, afirmou que irá solicitar à Justiça a prisão preventiva de Eucimar, por estupro de vulnerável.

O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e está custodiado na 22ª DT, à disposição da Justiça e será encaminhado para audiência de custódia.

