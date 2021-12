Suspeito de estuprar adolescentes e crianças é preso em Porto Seguro

Uadson Lima de Souza, de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira, 5, suspeito de estuprar nove vítimas, entre adolescentes e crianças, no município de Porto Seguro (distante 707 km de Salvador), no extremo sul do estado. Os abusos ocorreram entre 2007 e 2011.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Uadson era responsável por um grupo de dança e se valia de sua posição para cometer os crimes. Ele era procurado desde 2015 e teve o mandado de prisão preventiva cumprido por investigadores da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Ilhéus (7ª Coorpin/Ilhéus).

Conforme o coordenador da 7ª Coorpin, delegado Evy Paternostro, as vítimas procuraram a polícia naquele ano e, logo em seguida, ele fugiu da cidade. Para ameaçar as vítimas, o suspeito dizia incorporar uma entidade espiritual que poderia matar os familiares delas caso denunciassem os abusos.

Ainda segundo Paternostro, os laudos comprovaram os estupros cometidos por Uadson. À época, os adolescentes e crianças passaram por acompanhamento psicológico. Uadson foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Ilhéus (DT/Ilhéus), onde está preso e à disposição da Justiça.

adblock ativo