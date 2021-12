Suspeito de estelionato vendia imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Barra

Gessivaldo Ediodato da Silva foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 26, suspeito de estelionato no município de Barra, distante a 650 km de Salvador, por vender imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Ele prometia moradias do programa a quem estivesse interessado em adquirir a casa própria.

Segundo a polícia, mediante o pagamento de uma taxa mensal de R$ 35 e a apresentação de cópias de documentos, o suspeito atraía pessoas com a promessa que eles receberiam casas construídas em terreno que seria adquirido futuramente no município.

No local, onde fazia o cadastramento dos candidatos, foram encontrados mais de 20 fichas de inscrição preenchidas. De acordo com o delegado Filipe Madureira, titular da Delegacia Territorial (DT/Barra), o dinheiro e os documentos de cadastros foram apreendidos.

Gessivaldo foi ouvido e autuado em flagrante por estelionato. Ele segue detido na DT/Barra, à disposição da Justiça.

