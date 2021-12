Um homem de 33 anos, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de estelionato, tráfico de drogas e roubos, foi detido enquanto trafegava na BR-242, em Seabra (a 473 quilômetros de Salvador). O flagrante foi registrado na tarde desta quarta-feira, 16.

Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito, popularmente conhecido como "Acaba Mundo", seguia viajem de Ipirá (Ba) com destino a Primavera do Leste (MT) quando o veiculo Hilux/Toyota em que ele estava foi abordado pelos agentes rodoviários. Após consultar os sistemas, foi contatado que o suspeito possuía mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Guirantiga no Mato Grosso.

Ainda conforme a PRF, "Acaba Mundo" é considerado um dos principais estelionatários do país. Ele atuava nos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso.

Da Redação Suspeito de estelionato e tráfico de drogas é detido em Seabra

adblock ativo