Suspeito de esfaquear mulher em Vera Cruz se entrega à polícia

O taxista Ângelo da Silva, de 25 anos, se entregou à polícia de Vera Cruz na manhã desta segunda-feira, 12. Ele é suspeito de ter golpeado sua companheira, a pedagoga Helem Moreira, de 28 anos, com três facadas no pescoço.

Segundo contou Geovane Paranhos, titular da 24ª Delegacia Territorial (DT) da ilha de Vera Cruz, ao Portal A TARDE, o homem chegou à delegacia acompanhado de um advogado, alegando arrependimento. "Ele disse que se desequilibrou emocionalmente quando encontrou no cartão de memória do celular da mulher um vídeo íntimo dela com um outro homem. Eles então discutiram, ele pegou uma faca e a golpeou. Ângelo ainda disse que já vinha desconfiando das atitudes dela", explicou Geovane.

O delegado já solicitou a prisão preventiva do suspeito à Justiça e ainda vai ouvir um homem que seria a pessoa que aparece no vídeo com Helem.

Feminícidio

Helem Moreira foi brutalmente assassinada com três golpes de faca no pescoço, na manhã da última sexta-feira, 9, na Ilha de Vera Cruz.

Quem encontrou o corpo da pedagoga foram os pais do suspeito, que moravam em um andar abaixo da residência do casal. Após ouvirem um barulho vindo de cima, foram conferir e se depararam com Helem ensanguentada no chão e Ângelo sentado. O taxista teria dito aos pais que ia pedir ajuda, mas fugiu. Eles então tiveram que pedir ajuda à um posto policial que fica próximo à residência, quando os policiais chegaram ao local, já encontraram Helem sem vida.

