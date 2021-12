Suspeito de envolvimento na morte de sargento é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem de 20 anos foi encontrado morto em um matagal na avenida Ipanema, no loteamento Tangará, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O caso ocorreu na tarde deste domingo por volta das 13h55.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Lucas Matias de Oliveira foi encontrado por policiais da 65ª Companhia Independente com diversas marcas de tiros.

Lucas morava no mesmo bairro em que foi morto, ele é suspeito de envolvimento na morte do Sargento da Polícia Militar Adalberto Santos Silva, que foi morto durante um assalto ao ônibus que estava no bairro Sobradinho em Feira, em março de 2017.

adblock ativo