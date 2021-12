Suspeito de envolvimento na morte de esposa de PM é preso em Feira

Suspeito de ter envolvimento na morte da esposa do tenente da PM, Marcus Vinícius Souza Santos, conhecido como 'Gordo', foi detido nesta sexta-feira, 26, após furtar uma motocicleta no estacionamento de um supermercado em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante por policias da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira (DRFR).

Na delegacia, Marcus confessou a participação no latrocínio da esposa do tenente, que ocorreu em agosto deste ano. Ele também atribuiu a autoria do crime a Elton Messias da Cruz, o 'Paulista' - morto em confronto com a polícia -, e um adolescente de 17 anos, que foi preso dias após o crime.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo furto da motocicleta e vai responder por outros furtos, além do latrocínio. Marcus era o último envolvido no latrocínio que ainda não havia sido preso pela polícia.

Macus foi preso por ter furtado uma motocicleta em Feira de Santana

