Suspeito de envolvimento em morte de policial civil é preso na ilha

Antônio Carlos Nogueira Júnior, conhecido como 'Juninho', suspeito de envolvimento na morte do policial civil Márcio de Jesus Santos, de 47 anos, em março do ano passado, foi preso nesta quinta-feira, 4, durante a operação batizada de 'RMS Unida', realizada na Ilha de Itaparica.

Ele é apontado pela polícia de emprestar a arma para Samuel Gomes Conceição, que consfessou o crime. Outros cinco suspeitos de participação no tráfico de drogas na região foram detidos na ação. Todos foram encaminhados à 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica).

A operação contou com mais de 100 policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe-Polo), Rondesp, Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Choque, 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e também com apoio aéreo do Grupamento Aéreo (Graer).

O crime

Márcio de Jesus Santos foi assassinado na madrugada do dia 1º de março quando foi buscar a filha durante uma festa na praça do Mercado Municipal, localizada na Ilha de Itaparica.

O autor dos disparos foi capturado no mesmo dia. Em depoimento, Samuel Gomes disse que a intenção não era atingir o investigador, mas um homem conhecido como Léo, o qual ele tinha se desentendido e que também morreu.

