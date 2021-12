Suspeito de envolvimento em assassinato de dentista no IAPI é preso

O motorista de aplicativo Paulo Souza Maia, de 35 anos, suspeito de participar do latrocínio (roubo seguido de morte) da dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59, no bairro do IAPI, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira, 5. O crime ocorreu no dia 11 de junho.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Paulo foi apresentado na sede Polícia Civil, na Piedade, por volta das 17h30, pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). O autor dos disparos, que teve o retrato falado divulgado, e outro envolvido ainda estão sendo procurados.

O suspeito já possuía mandado de prisão temporária e estava escondido na localidade conhecida como da Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. O delegado Élvio Brandão, diretor do DCCP, informou que Paulo era integrante de uma quadrilha especializada em roubos e usava o carro dele, que estava no nome de sua avó, para a prática criminosa.

Por meio de nota, a Uber informou que Paulo Souza Maia não tinha cadastro para dirigir utilizando o aplicativo e, portanto, nunca realizou viagem no app da empresa.

O caso

A dentista foi assassinada a tiros depois de ser abordada por criminosos na rua Professor Moura Bastos. Os suspeitos pediram para que ela entregasse o carro, mas ao sair do veículo foi baleada. Segundo informações iniciais, Rita não teria reagido à ação criminosa.

Mesmo ferida, ela seguiu até a avenida San Martin, onde recebeu ajuda de uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Rita chegou a ser encaminhada ao Hospital Ernesto Simões, porém, não resistiu.

