Suspeito de enviar mais de 2 toneladas de drogas para Salvador é morto

Um suspeito de enviar drogas do interior da Bahia para bairros de Salvador foi morto nesta segunda-feira, 22, durante confronto com policiais em Marreca, distrito da cidade de Xique-Xique, a 587 km de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Aílton Pereira Bonfim, conhecido como ‘Belém’, de 46 anos, já havia sido preso em 2009, com 113 kg de maconha, e em 2014, com outra carga de 230 kg da droga.

Agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Semiárido) localizaram o criminoso após uma denúncia anônima. Ele estava escondido na região e, segundo a SSP-BA, reagiu á abordagem policial atirando. O suspeito foi baleado e chegou a ser socorrido para o hospital Julieta Viana, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e meio quilo de maconha. A polícia suspeita que, entre 2009 e 2018, Aílton tenha enviado mais de 2 toneladas de maconha para Salvador. A droga era entregue no Nordeste de Amaralina e em Valéria.

adblock ativo