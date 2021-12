Suspeito de divulgar pornografia infantil na Polônia é preso na RMS

Um homem, 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 16, pela Polícia Federal (PF), na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é suspeito de praticar crimes de pedofilia na internet na Polônia.

Durante a prisão, o homem foi flagrado na posse de arquivos digitais com imagens de pornografia infanto-juvenil. A polícia não divulgou a cidade, nem o local onde aconteceu o flagrante.

O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi autuado com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - que trata da posse de material pornográfico infanto-juvenil -, cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão.

Investigações

As investigações do caso tiveram início no ano de 2015, a partir de informações recebidas da representação da Interpol na Polônia, que apontava que um internauta brasileiro estava disponibilizando conteúdos pornográficos infanto-juvenil em redes sociais polonesas.

Após investigações, os policiais federais conseguiram identificar o suspeito e o local que ele usava para acessar a rede internacional. Com uma autorização judicial, eles conseguiram apreender cartões de memória, HDs e pendrives e confirmaram a existência de diversos arquivos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. O material será encaminhado para à pericia.

