Suspeito de desaparecimento de comerciante é morto em confronto com a PM

Um homem identificado como Renato Batista Melo, morreu na tarde desta quarta-feira, 20, após entrar em confronto com a polícia na zora rural do município de Santa Luzia (distante a 524 km), no sul baiano. Além dele, outros dois comparsas - Fernando Jesus Ferreira, 22 anos e Ivan Silva Santos, 25 - foram presos na ação da Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os suspeitos estavam escondidos em uma região de mato. A polícia chegou até o trio após denúncia anônima que indicou a localização dos responsáveis pelo desaparecimento do vendedor Manuel Pereira de Souza. Na ação, a quadrilha atirou contra os policiais militares que revidaram. Renato, que já foi indiciado por tráfico de drogas, foi atingido e não resistiu.

O comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, Ricardo Silva, afirmou que os pertences de Manuel foram achados em uma estrada e o celular da vítima estava com Fernando, que alegou ter comprado o aparelho.

Com o trio, foram apreendidos porções de crack e cocaína prontas para o comércio, embalagens para droga, um caderno com anotação do tráfico, uma arma de fabricação artesanal, um revólver calibre 38, munições, um celular e R$ 10.

Segundo o titular da Delegacia Territorial de Canavieiras, Renato Fernandes Ribeiro, uma investigação apontará as causas do desaparecimento do comerciante. Eles foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico e estão à disposição da Justiça.

