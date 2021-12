Suspeito de cometer latrocínio em Amargosa é preso pela Polícia Civil

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Amargosa, a 235 km de Salvador, anunciaram nesta quarta-feira, 3, a prisão de Luiz Carlos Souza Santos, conhecido como Chicão, de 32 anos, realizada na última terça, 2, na cidade. O homem é suspeito de roubar e matar o idoso Miguel Souza de Almeida, 72, com um tiro de espingarda no peito.

Segundo o delegado Adilson Bezerra, titular da DT/Amargosa, Chicão morava de favor na casa do idoso e da esposa dele, e planejou o latrocínio com a ajuda de outros dois comparsas, Railton Souza de Jesus, o Peu, que já estava preso, e Rogério Santana dos Santos, o Bola.

O delegado explicou que Railton e Rogério entraram na casa, que fica distante de outras moradias, na zona rural de Amargosa, enquanto Luiz Carlos ficou do lado de fora dando cobertura aos comparsas. Depois de roubar o dinheiro, o trio atirou no idoso com uma espingarda de fabricação artesanal, pertencente à própria vítima.

Foi informado que Miguel chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não suportou aos ferimentos e morreu dias depois. Luiz Carlos e Railton ficarão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça. Rogério está sendo procurado.

