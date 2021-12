Suspeito de cometer homicídio em São Paulo é preso na Bahia

Um jovem de 26 anos, suspeito de homicídio, foi preso na madrugada desta terça-feira, 15, na BR-407, trecho do município baiano de Senhor do Bonfim (distante 390 km de Salvador). Ele possuía uma mandado de prisão em aberto pelo crime praticado no estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes fiscalizavam no KM 130, da BR-407, quando abordaram um veículo com cinco ocupantes. Foram solicitados os documentos do veículo, do motorista e dos passageiros, quando em consulta ao banco de dados foi constatado que um dos passageiros, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de homicídio qualificado.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e tem validade até 04/07/2039.

Foi dada voz de prisão ao passageiro, sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil local, para as providências cabíveis.

