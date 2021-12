Suspeito de cometer assaltos é baleado no Garcia

Um homem ainda não identificado foi baleado no bairro do Garcia, em Salvador, na manhã desta quinta feira, 5.

De acordo com informações da PM, militares do 18º Batalhão foram acionados para atender uma denúncia que havia um indivíduo ferido no bairro. No local, a guarnição identificou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia socorrido o homem ferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo relatado por moradores, a vÍtima dos disparos é suspeita de realizar assaltos pelo bairro, em posse de uma faca. A Polícia Civil investigará o fato.

