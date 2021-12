Suspeito de atirar em tenente da PM morre em confronto com a polícia

O suspeito de atirar contra um tenente da Polícia Militar, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, morreu no final da manhã desta segunda-feira, 16, durante um confronto com a PM. Ele foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), como 'Júnior de Nalvinha', como era conhecido.

O suspeito estava escondido em um imóvel e ao ser abordado reagiu atirando contra os PMs. Nesse momento ele foi atingido, e, mesmo sendo socorrido para o hospital, não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo o órgão, "Júnior de Nalvinha" foi localizado com uma pistola calibre 40, arma utilizada para acertar o policial.

Em nota, a SSP informou que o PM baleado já passou por cirurgia e não corre risco de morte. Nenhum órgão foi acertado pelo disparo.

