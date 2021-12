Suspeito de atentado com bomba em Jacobina é preso

Um jovem de 19 anos apontado como autor do atentado em uma lanchonete no município de Jacobina (distante a 330 km de Salvador), que deixou seis pessoas feridas, foi preso nesta terça-feira, 13, informou a delegacia da cidade. Segundo a polícia, Anderson de Oliveira Lopes, que teria atirado o coquetel molotov (bomba incendiária de fabricação caseira) no estabelecimento, é ex-namorado de Camila Aquino dos Santos, 18, que foi uma das vítimas.

De acordo com o Coordenador da 16ª Coordenadoria de Polícia Civil na região, Fábio Santos, o jovem teria cometido o atentado por não aceitar o fim do relacionamento com Camila. A moça teve teve 80% do corpo queimado e está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Conforme a polícia, Anderson foi reconhecido por pessoas que estavam no estabelecimento na hora do atentado. Segundo testemunhas, ele chegou em uma motocicleta e atirou o artefato explosivo na direção de Camila. A bomba foi fabricada com o uso de uma garrafa pet, cheia de gasolina, com uma camiseta no gargalo e uma bomba junina, tamanho grande.

Fim do relacionamento

De acordo com os investigadores, Anderson e Camila tinham namorado por um período e, depois do fim do relacionamento, ele passou a ameaçar a moça, inconformado com a separação. Segundo o coordenador regional Fábio da Silva, a vítima, no dia do crime, já havia recebido várias ligações de Anderson, que insistia em descobrir o paradeiro dela, que acabou revelando.

"Camila já havia deixado de sair sozinha com medo das ameaças do ex-namorado. Naquele dia, ela estava acompanhada do padrasto e da irmã e, por isso, disse a Anderson onde estava", explicou o delegado.

O delegado Rogério Menezes, titular da Delegacia Territorial (DT) de Jacobina, informou que o inquérito que apura o crime já está em fase de conclusão e deverá ser remetido à Justiça nos próximos dias. Anderson será indiciado por tentativa de homicídio e ficará custodiado na carceragem do Complexo Policial de Jacobina à disposição da Justiça.

Além de Camila, a irmã dela, de nove anos, também ficou ferida e também está internada no HGE. As outras quatro pessoas que se feriram, entre elas o pai das meninas, José Raimundo de Lima, 36, que teve queimaduras de segundo grau, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina.

Com a explosão, parte do teto da lanchonete desabou (Foto: Bahia Acontece)

Atentado

O atentado à lanchonete Cuscuz com Recheio, localizada na Praça Dois de Julho, em Jacobina, aconteceu na noite da última quarta, 8. Segundo informações da delegacia da cidade, a partir do depoimento de testemunhas, a bomba teria sido lançada no estabelecimento por dois homens, ainda não identificados.

Os criminosos, que chegaram em uma moto por volta das 22h, usavam capacetes quando passaram pelo local. Segundo informações da polícia, a lanchonete estava cheia no momento do atentado. Com a explosão, o teto do estabelecimento desabou. A polícia investiga os autores do atentado e a motivação.

