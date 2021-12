Suspeito de atear fogo em ônibus é preso em Simões Filho

Jhainan Raimundo França dos Santos foi preso na noite de sábado, 14, suspeito de participar do ataque a dois ônibus na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que Jhainan tem envolvimento com o tráfico de drogas e que foi detido em flagrante após ser reconhecido por três testemunhas.

Ainda de acordo com a nota, investigações apontam que a ação dos suspeitos foi realizada em represália à intensificação do policiamento no município.

Com a prisão de Jhainan, a polícia espera chegar até os outros integrantes da quadrilha.

Morte de "Bruxo"

A morte de um traficante conhecido como "Bruxo" foi o que teria motivado os ataques na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo Henrique Leitosa, delegado plantonista da 22ª DT (Simões Filho).

Os ônibus foram incendiados entre a madrugada e manhã de sábado. De acordo com Leitosa, os comparsas de "Bruxo", que era líder do tráfico de drogas na localidade de Pitanguinha, resolveram queimar os veículos após a morte do traficante.

Ainda segundo a polícia, ele foi morto ao tentar atirar contra uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), com a ajuda de mais 15 homens. Os cúmplices de "Bruxo" conseguiram fugir.

Os veículos foram incendiados em horários diferentes. O primeiro ataque ocorreu por volta das 4h30, na avenida Elmo Cerejo Farias, no Cia 1.

Quatro horas depois, um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) foi incendiado próximo ao Mercado Municipal. Ninguém ficou ferido.

Em Salvador

Na noite de sexta-feira, 13, três ônibus foram incendiados na capital baiana. A ação criminosa ocorreu em represália à morte de um adolescente no bairro de Pernambués.

Cerca de 30 pessoas protestaram contra a morte do adolescente I.F.C, ateando fogo em três ônibus da empresa Integra Plataforma, que fazia a linha Pituba/ Paripe.

Os veículos foram queimados numa via marginal da avenida Paralela que dá acesso ao bairro. Ninguém ficou ferido.

