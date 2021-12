Suspeito de assassinatos é preso em Vilas do Atlântico

Henrique Geraldo Santos da Silva, o 'Splite', de 22 anos, foi preso na quarta-feira, 29, por policiais do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), depois de ter sido denunciado por um usuário do Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP).

Apontado como autor do assassinato de Alex Sandro Almeida Santos, de 15 anos, 'Splite' foi reconhecido por meio do aplicativo, onde constam imagens e informações sobre homicidas procurados pela polícia. Ele foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira, 30, pelo delegado Jamal Amad, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Ainda sem passagem pela policia, Henrique, que é suspeito de tráfico de drogas, tinha um mandado de prisão em aberto por este crime, ocorrido em 23 de maio deste ano, no bairro da Liberdade, em Salvador. Dois dias depois do crime, o corpo de Alex Sandro foi encontrado embaixo de uma escada, no quintal de uma residência, envolto em um saco plástico.

Segundo o delegado Jamal Amad, 'Splite' também é responsável pela morte de André Santos Ribeiro, o 'De São Paulo', em outubro do ano passado, e pode estar envolvido em outros homicídios. Ele já seguiu para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

