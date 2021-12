Suspeito de assassinato é preso em Camaçari

Suspeito de assassinato, Leonardo Silva Coelho, o "Preá" foi preso no inicio desta sexta-feira, 31, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi localizado em sua residência, no bairro Inocoop.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo e o seu irmão, Edinardo Silva, são apontados como responsáveis pela morte de Daniel Almeida da Silva, no dia 10 de outubro de 2013, no bairro Ponto Certo, em Camaçari. A vítima foi assassinada a tiros.

A polícia está à procura de outros integrantes do bando. "Preá" foi encaminhado à carceragem da 18ª DT/Camaçari, onde Ednardo já se encontra preso.

