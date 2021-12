Suspeito de assassinato é preso em Amargosa

José Muniz da Cunha, o "Zé de Lau", apontado como autor do assassinato do mototaxista Josenilton Silva Ramos, foi preso na última quinta-feira, 30, por policiais da Delegacia Territorial de Amargosa, município distante 235 km de Salvador. O suspeito foi apresentado pela polícia na manhã desta segunda-feira, 3.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano, mas o corpo da vítima só foi encontrado no dia 16 de junho, em estado de decomposição, num matagal.

O delegado titular, Adilson Bezerra Freitas, apura a motivação do crime, em que as investigações já estão sendo concluídas e o inquérito está previsto para ser encaminhado à Justiça até a próxima semana.

