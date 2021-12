Suspeito de assassinar marinheiro por dívida é detido no Lobato

Depois de um grande mistério envolvendo o desaparecimento do marinheiro Ednilton Souza dos Anjos, de 45 anos, o caso chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 29, após o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apresentar em coletiva o suspeito do crime, identificado como Sebastião Conceição Oliveira, 45.

Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi assassinada e teve o corpo jogado ao mar. Na coletiva, as delegadas da 3ª Delegacia de Homicídios, Pilly Dantas e Lígia Macedo, informaram que Ednilton e Sebastião eram amigos há mais de 20 anos. No entanto, uma dívida do suspeito com a vítima teria gerado uma discussão entre eles.

Ainda de acordo com as delegadas, Ednilton teria ido cobrar Sebastião do valor acordado - em torno de R$ 3 mil - entre eles. O rapaz não gostou abordagem e agrediu o marinheiro com uma joelhada na cabeça, deixando-o desacordado.

Após o crime, o suspeito teria colocado o corpo de Sebastião dentro de um contêiner e acrescentado materiais que descem peso ao recipiente. Com isso, Ednilton atirou o corpo da vítima na praia da Ribeira, que não foi encontrado desde então.

Com relação ao carro da vítima que estava na casa de Sebastião, o autor do crime teria pago um guincho para realizar a remoção do veículo.

O suspeito foi detido no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário. Ele responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

