Suspeito de assassinar garoto de 8 anos a pauladas é morto em Caravelas

O suspeito de envolvimento no assasinato de um garoto de 8 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 15, dentro de um bar no bairro de Rancho Alegre, no município Caravelas, extremo sul da Bahia.

De acordo com testemunhas, o jovem estava na área aberta do bar, quando um veículo estacionou e um dos ocupantes desceu e efetuando diversos tiros, ele não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Relembre o caso

A criança morreu após receber diversas pauladas na cabeça quando passava de moto com o pai em uma estrada em Caravelas. O crime ocorreu no dia 22 de julho de 2016. De acordo com o site Teixeira News, os dois criminosos saíram do mato e surpreenderam as vítimas com os golpes.

Eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde o menino, identificado como Felipe Gomes Lisboa, acabou falecendo após duas paradas cardíacas.

O outro suspeito de participar do crime conseguiu um benefício legal e deixou a prisão.

