Suspeito de assassinar ex-namorada é baleado e morre

O ex-presidiário Michael Santos de Oliveira, conhecido como "Mayck', morreu na tarde desta segunda-feira, 10, em uma troca de tiros com a polícia no município de Feira de Santana (distante 117km de Salvador). De acordo com a polícia local, Michael é suspeito de sequestrar e assassinar com vários tiros sua ex-namorada, Tamires Camilo de Oliveira, 20 anos, na quinta-feira, 6.

Ele estava com um colega, Diogo Francisco Abreu, quando foi surpreendido pelos policiais. Os dois reagiram e houve troca de tiros. Os dois ficaram feridos e tiveram de ser encaminhados para o Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA). "Mayck" não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Diogo ficou internado em estado grave e veio a óbito no começo da noite desta segunda.

"Mayck" estava sendo procurado pela PM por homicídios e assaltos na cidade. Ele tinha sido preso por porte ilegal de armas em agosto de 2013 e havia sido solto há oito dias.

Sequestro

Tamires foi sequestrada na porta da sua casa por quatro homens que estavam em um Celta, na noite de quinta-feira, 6. Conforme informações de familiares, na hora do sequestro, a jovem gritava pelo nome de "Mayck". "Me solta Mayck", informou a polícia.



O corpo de Tamires foi encontrado por policiais na manhã de sexta, 7, às margens da BR-116 na localidade do Rio Jacuípe. A família dela conta que Mayck não aceitava o termino do namoro. Testemunhas afirmam que, no presídio, o suspeito fez uma boneca de pano com vários buracos e dizia que ia matar a ex-namorada.

Ainda segundo os familiares e amigos de Tamires, o suspeito também fazia ameaças por telefone.

