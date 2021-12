Suspeito de assaltos é morto durante confronto em Feira de Santana

Um homem suspeito de fazer assaltos em Feira de Santana foi morto na noite desta terça-feira, 26, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM).

Policiais que faziam a ronda no conjunto Feira VII receberam a informação de que homens estariam realizando assaltos no bairro Aviário. Os policiais abordaram o condutor que estava em uma moto suspeita, quando ele tentou fugir entrando em um loteamento situado após o Parque da Cidade.

Segundo informações do site Acorda Cidade, o homem desobedeceu a ordem de parada e abriu fogo contra os policiais, que revidaram. O suspeito, ainda sem identificação, foi baleado no tórax e rosto. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Com ele foi apreendido uma arma de fogo.

