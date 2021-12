Suspeito de assaltos é localizado enquanto mantinha esposa e filha reféns

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 29, por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe /Chapada). Anderson de Jesus Ferreira, mas conhecido como Andinho, possuía mandado de prisão em aberto por furto qualificado de uma loja de celulares, na cidade de Ruy Barbosa (a 322 quilômetros de Salvador). Ele também era suspeito de um homicídio, cometido em novembro do ano passado, e do arrombamento da sede do Ministério Público no município.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais militares realizavam ronda quando um homem, que não se identificou, informou que Andinho estava mantendo sua esposa, Judmila Santos de Jesus e a filha do casal em cárcere privado.

“Ao chegarmos na referida casa, ele percebeu a presença dos policiais e começou a atirar, e no confronto foi atingido. Levamos o suspeito para a Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, contudo ele não resistiu aos ferimentos”, explicou o major Ricardo Passos.

Com Andinho, os policiais encontraram um revólver calibre 32, duas armas artesanais, cinco cigarros de maconha e um celular. “Era um indivíduo muito perigoso, com várias passagens por roubo e furto e muito violento”, afirmou delegada Cláudia Bensabath, titular da Delegacia Territorial de Ruy Barbosa.

